Mosaic Crochet

Добро пожаловать в мир мозаичного
вязания крючком!

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Mosaic Crochet.

Здравствуйте, меня зовут Евгения и я буду
делится с Вами вдохновением и схемами узоров.

Узоры в этой технике очень красивые и широко применяются в интерьерном вязании, а так же в одежде, сумках, и во всем что Вам подскажет Ваша фантазия!
Осмотритесь, вдохновитесь и вяжите вместе со мной!»

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Схемы вязания
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Что же такое мозаичноевязание крючком?

Эта очень доступная и не сложная техника, нужны лишь навыки владения крючком – столбики без накида, столбики с накидом, воздушные петли и конечно же следовать схеме вязания. Это вязание без протяжек и не нужно обрезать нить в каждом ряду.
Схем боятся не надо, там такие же символы и строчки, как в книге – просто с условными обозначениями в определенной последовательности.
Опробовать данный вид вязания и получить бесплатно схемы Вы можете на моем канале YouTube.

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Магазин схем будет пополнятся регулярно, заготовок и идей очень много!
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Что говорят наши клиенты

otz15
Большое спасибо! Нашла только у Вас то, что так долго искала. Вы терпеливы, внимательны, грамотны! Теперь навяжу много красивых вещиц и приду к вам за новой схемой узора))
Елена Постоянный клиент
отзыв
Спасибо огромное за вашу быструю, качественную работу!!! Жаль, что не знала о вас раньше…Но теперь с большим удовольствием буду заказывать в вашем магазине:) Отдельное спасибо за цены и акции!
Наталья Новый клиент
отзыв 1
Спасибо Вам большое за качественные и доступные схемы, благодаря им научилась вязать красивые и необычные вещи. Однозначно буду и впредь делать заказы у Вас. Желаю Вам процветания и благодарных клиентов!
Татьяна Новый покупатель