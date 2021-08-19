Mosaic Crochet
Добро пожаловать в мир мозаичного
вязания крючком!
Mosaic Crochet.
Здравствуйте, меня зовут Евгения и я буду
делится с Вами вдохновением и схемами узоров.
Узоры в этой технике очень красивые и широко применяются в интерьерном вязании, а так же в одежде, сумках, и во всем что Вам подскажет Ваша фантазия!
Осмотритесь, вдохновитесь и вяжите вместе со мной!»
Что же такое мозаичноевязание крючком?
Эта очень доступная и не сложная техника, нужны лишь навыки владения крючком – столбики без накида, столбики с накидом, воздушные петли и конечно же следовать схеме вязания. Это вязание без протяжек и не нужно обрезать нить в каждом ряду.
Схем боятся не надо, там такие же символы и строчки, как в книге – просто с условными обозначениями в определенной последовательности.
Опробовать данный вид вязания и получить бесплатно схемы Вы можете на моем канале YouTube.
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Mosaic Crochet
Mosaic Crochet
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Mosaic Crochet
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