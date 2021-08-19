Эта очень доступная и не сложная техника, нужны лишь навыки владения крючком – столбики без накида, столбики с накидом, воздушные петли и конечно же следовать схеме вязания. Это вязание без протяжек и не нужно обрезать нить в каждом ряду.

Схем боятся не надо, там такие же символы и строчки, как в книге – просто с условными обозначениями в определенной последовательности.

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